Johnson heizt May ein: „Brexit-Plan wegschmeißen!“

Der stürmische Applaus war dem „Liebling der Partei“ schon beim Einzug in die Kampfarena des Parteitags der britischen Konservativen am Dienstag in Birmingham sicher - und dann erst recht, als er den „demütigenden“ Brexit-Kurs von Partei- und Regierungschefin Theresa May verdammte, ihr aber Unterstützung für einen Kurswechsel zusicherte.