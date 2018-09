Jetzt plötzlich: Mehrheit der Briten gegen Brexit

Ex-Außenminister Johnson kritisiert May scharf

Unterdessen kritisierte der frühere britische Außenminister Boris Johnson Mays Brexit-Kurs heftig und legte einen alternativen Plan zum Austritt Großbritanniens aus der EU vor. Die britische Regierung habe sich in den Brexit-Gesprächen von der EU vorführen lassen. Die vorgezogene Wahl im vergangenen Jahr, bei der May ihre Regierungsmehrheit verlor, sei ein großer Fehler gewesen. Am schlimmsten sei aber, dass die Regierung es versäumt habe, eine Vision für den EU-Austritt zu entwickeln, und keine Vorbereitungen für einen Austritt am 29. März 2019 ohne Abkommen getroffen zu haben. Johnsons Vorstoß in einem Gastbeitrag für den „Daily Telegraph“ am Freitag kommt kurz vor Beginn des Parteitags der britischen Konservativen am Sonntag.