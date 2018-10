Mit Hausarbeit zum Traumkörper

2. Fensterputzen - die Bizeps-Challenge!

Ein super Training für wohlgeformte Arme und Schultern ist Fensterputzen. 30 Minuten Fensterputzen verbrennen 90 Kalorien, also ca. so viel wie eine lockere 15-minütige Joggingrunde. Bei der Ausführung ist darauf zu achten, die Kreisbewegungen langsam und möglichst gleichmäßig durchzuführen, da der Bizeps so am besten stimuliert wird.