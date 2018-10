„Witcher“-Kartenspiel „Thronebreaker“ erschienen

Hexer Geralt aus der beliebten Rollenspielreihe „The Witcher“ wagt sich in ein neues Abenteuer. In „Thronebreakers“ zieht er allerdings nicht wie im letzten Teil der Saga durch eine weitläufige offene Spielwelt, sondern ist einer der Helden eines storylastigen RPG-Kartenspiels. Die Entwickler versprechen eine „erwachsene entscheidungsgetriebene Erzählung“ mit denkwürdigen Begegnungen und spannenden Charakteren. „Thronebreaker“ gibt es ab sofort am PC, allerdings nur beim hauseigenen Spielemarktplatz der „Witcher“-Entwickler: GOG.com.