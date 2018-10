Sie macht‘s vor: Blazer-Kleider sind in!

Meghan Markle hat mit Ihren Auftritten in Blazerkleidern einen richtigen Trend gesetzt. Überall werden die sytlischen Teile derzeit bestellt. Doch was macht dieses Kleidungsstück so besonders? Es muss wohl an der Kombination aus Blazer und Kleid liegen, die schick und sexy, gleichzeitig elegant und stilvoll ist. Folgt ein Promi erstmal einem Trend, ziehen auch die Modefans mit. Auch wir haben uns den Trend etwas genauer angesehen und nach ähnlichen Modellen gesucht. Mit diesen Blazerkleidern sehen auch Sie aus wie die hübsche Ehefrau des britischen Prinzen!