Kein „sehr guter“ Kindersitz, zwei durchgefallen!

Bei zwei mit einem „Gut“ bewerteten Sitzen (Maxi Cosi Cabriofix + Familyfix Basis sowie Cybex Pallas S-Fix) wurden leichte Schwächen in der Sicherheit (Seiten- bzw. Frontalaufprall) festgestellt. Mit „befriedigend“ wurden Chicco Around U i-Size und Nania I-Max SP Isofix beurteilt - Erstgenannter wegen Schwächen in der Ergonomie und beim Frontalaufprall, der andere ebenfalls wegen des Verletzungsrisikos beim Frontcrash sowie Schwächen in der Bedienung (zusätzliche Seitenaufprallelemente müssen an der Sitzschale befestigt werden).