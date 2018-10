Schock! Auge in Auge mit einem Einbrecher

„Konfrontation vermeiden“

Die beiden Geschwister kamen noch einmal mit dem Schrecken davon. Dass Einbrecher von Haus- oder Wohnungsbesitzern auf frischer Tat ertappt werden, kommt übrigens gar nicht so selten vor. Und das ist nicht ungefährlich. Was in so einem Fall zu tun ist, wissen Experten vom LKA Tirol: „Ist ein Einbrecher im Haus, sollte unbedingt sofort der Eindruck erweckt werden, dass man nicht alleine ist. Etwa durch Rufe wie: Andreas, hörst du das?“ Kommt man dem Einbrecher in die Quere, ist davon abzuraten, den Helden zu spielen. „Jede Konfrontation sollte jedenfalls vermieden werden, sonst könnte die Situation eskalieren. Im Ernstfall ist der Täter sogar bewaffnet. Man sollte sich dem ungebetenen Gast also nicht in den Weg stellen, sondern ihm die Flucht ermöglichen.“