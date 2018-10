Billig-Ring ist echter Schatz

Diesen Ausflug auf einen Flohmarkt im Bezirk Bruck an der Leitha hat die schmuckbegeisterte Dame bestimmt nicht bereut. Ganz im Gegenteil. An den Ständen war ihr damals ein Ring mit Stein ins Auge gestochen. Bei einem Preis von 2,50 Euro brauchte die Frau nicht lange zu überlegen. Und doch nagte der Gedanke an der Käuferin, dass das gute Stück nicht nur billiger Tand sein könnte.