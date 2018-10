Auf Tirols Straßen lauert wieder „wilde“ Gefahr

Wie gefährlich ein Wildwechsel sein kann, bekam eine 23-jährige Oberländerin am Donnerstagabend am eigenen Leib zu spüren. Die junge Frau war kurz nach 22 Uhr auf der B189 von Tarrenz in Richtung Imst unterwegs, als plötzlich ein riesiger Hirsch auf die Fahrbahn lief. Die Lenkerin hatte keine Chance - ein Ausweichmanöver war unmöglich. Es kam zum Frontal-Crash! Das über 100 Kilogramm schwere Tier wurde daraufhin noch gegen das entgegenkommende Auto eines 24-Jährigen geschleudert. An beiden Pkw entstand enormer Sachschaden. Die 23-jährige Frau erlitt erhebliche Verletzungen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert werden.