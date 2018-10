Saisonstart für „düstere“ Dämmerungs-Einbrecher

Das verstärkte Vorgehen gegen diese Tätergruppe spiegelt sich auch in der Kriminalstatistik wider. Im Zeitraum zwischen 1. November 2017 und 31. Jänner 2018 wurden österreichweit um 300 Einbrüche in Wohnungen und Häuser weniger verzeichnet als im Vergleichszeitraum 2015/16. In Tirol zählte die Polizei in der „Vorsaison“ 26 Dämmerungs-Coups (-13%). „Das ist ein Tiefstwert“, schildert Experte Seewald weiter.