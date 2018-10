Jaguare driften spektakuläre Doppelhelix in Strand

Ums Schnellfahren ging es diesmal aber nicht, die beiden Jags sollten quer über den Strand jagen und parallel driftend das entsprechende Muster in den Sand graben. Beide haben dasselbe Aluminium-Chassis, weswegen der Hersteller von derselben DNA spricht. Nur dass der SV Project 8 der schnellste Serien-Jaguar ist, der je gebaut wurde, während der XE 300 einen braven Vierzylinder unter der Haube hat, der 300 PS leistet. Der Project 8 hat doppelt so viele Zylinder und auch doppelt so viel PS: Sein Fünfliter-Kompressor-V8 kommt auf 600 PS und 700 Nm. Beiden gemein ist der Allradantrieb.