Schwärzler erteilt Höchststrafe und verliert noch

Schwärzler startete nämlich bärenstark in sein erstes Finale seit Mai 2024, als er im nordmazedonischen Skopje seinen bislang einzigen Turniersieg feiern konnte, ein ATP Challenger für sich entschied. Gleich in seinem ersten Aufschlaggame ließ er Kopp nur einen Punkt und machte das Break zum 2:0. Nachdem der 19-Jährige sein Service zum 3:0 problemlos durchgebracht hatte, ließ er dem 25-jährigen Tiroler auch in dessen zweiten Aufschlagspiel nur einen Punkt und stellte mit dem zweiten Break auf 4:0! Bei 0:5 aus Sicht von Kopp fand dieser zwar seinen ersten Spielball, und die Chance zumindest ein Game in Satz eins zu machen, aber die vergab er und so verwertet Schwärzler seinen dritten Satzball nach gut einer halben Stunde zum 6:0-Satzgewinn – Höchststrafe.