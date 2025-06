USA wird Fußball-Großmacht – „weil ich hier bin“

FIFA-Boss Gianni Infantino sieht gute Chancen für den Fußball, in den USA zur Topsportart aufzusteigen. Dieses ambitionierte Ziel genieße beim Fußball-Weltverband höchste Priorität, sagte Infantino laut dem Online-Portal The Athletic bei einem Fan-Event in New York am Rande der Klub-WM.