Ein beispielloses Ereignis mit unabsehbaren Folgen

Noch deutlicher wird Trita Parsi vom Quincy Institute for Responsible Statecraft: Trump habe es mit dem Angriff „wahrscheinlicher gemacht, dass der Iran in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Atomwaffenmacht sein wird“, meint der erklärte Gegner militärischer Aktionen. „Wir sollten taktischen Erfolg nicht mit strategischem Erfolg verwechseln.“ Der Experte verweist dabei auch auf ein Beispiel der Geschichte: „Auch der Irak-Krieg war in den ersten Wochen erfolgreich, aber Präsident Bushs Erklärung ‘Mission erfüllt‘ hat sich nicht bewahrheitet.“