Braun ist jetzt das neue Schwarz!

Die Promis machen‘s vor und sind schon jetzt vernarrt in diesen Farbtrend. Allen voran Victoria Beckham, die etwa einen Blazer und ein Shirt in Camel mit einer hellblauen Hose kombiniert oder auch in ein Kleid in der hellen Braunnuance schlüpft. Und sie macht dabei alles richtig, denn gerade Frauen mit dunklen Haaren steht dieser Ton besonders gut - auch im All-over-Look.