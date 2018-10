Hans Zimmer orchestriert seine „Tagebücher“

In Wien und Graz

„Aus einer solchen Nische herausgeholt haben die Musik aber Komponisten wie Ennio Morricone und John Williams“, erklärt Zimmer im Interview in London, „ich habe bei meinen Konzerten absichtlich keine Ausschnitte aus Filmen gezeigt, weil ich wollte, dass die Menschen ihre Fantasie benutzen und eigene Filme im Kopf erzeugen sollten. Wenn man so will untermale ich mit meiner Musik die Filme des Publikums.“ Aus dieser so wichtig gewordenen Tradition brach er mit seinem neuen Programm „The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration“ bewusst aus. Ende April begann die ambitionierte Konzertreise in Deutschland, nach dem durchschlagenden Erfolg geht es im Frühjahr 2019 weiter. Am Plan stehen auch zwei Österreich-Termine - der 12. April in der Wiener Stadthalle und der 13. April in der Stadthalle Graz.