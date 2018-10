Ein feucht-fröhlicher Auftakt

Klar, so haben doch Klassik und Wein viel gemein. „Zum einen sind beide spritzig, elegant und gehaltvoll und nicht erst seit Mozarts Champagner-Arie perfekte Partner. Auch Schubert und Beethoven waren dem Schilcher- bzw. Rheinwein nicht abgeneigt. Zum anderen bringen immer mehr Winzer den Rebensaft im Keller, oder sogar schon in den Weingärten mit Symphonien in ,Stimmung’“, so Sowa, der sich bei einer Verkostung in der Vinothek „ De Gustibus“ für den „Grünen Veltliner Ried Schlossberg“ entschieden hat.