Single-Frauen wünschen sich aktive Männer

Frauen wünschen sich aktive Männer, Männer entspannte Frauen

Single-Frauen geben an, in ihrer Freizeit deutlich aktiver als Single-Männer zu sein und wünschen sich das auch von einem potenziellen Partner. Dieser sollte möglichst gerne Freunde und Bekannte treffen, eigenen Hobbies nachgehen und Sport betreiben. Zusätzlich wünscht sich fast die Hälfte der Frauen, dass er sich für Theater und Ausstellungen interessiert. Single-Männer sehnen sich hingegen nach einer Partnerin, die zwar ihren eigenen Hobbies nachgeht und sportlich aktiv ist, aber auch gemütlichen Fernsehabenden auf der Couch etwas abgewinnen kann (50 Prozent).



Zeit für Sport ist besonders wichtig

Regelmäßig Zeit für Sport zu haben, ist laut der Umfrage unter 840 Mitgliedern der Online-Dating-Plattform parship.at, für zahlreiche heimische Singles besonders wichtig: Jeder Fünfte hätte am liebsten täglich Zeit, um sich fit zu halten. Frauen legen mehr Wert auf Treffen mit Freunden und Bekannten und genießen es, Zeit und Ruhe zum Lesen zu haben (je 20 Prozent am liebsten täglich). Männer wollen hingegen öfters ihren Hobbies nachgehen oder einfach gemütlich auf der Couch liegen und fernsehen (17 bzw. 13 Prozent).