Völlig traumatisierte „Paula“ sucht ein Zuhause

„Ich weiß, dass es für die Süße schwer, beziehungsweise fast unmöglich wird, ein Zuhause zu finden. Aber ich möchte auch nichts unversucht lassen“, so Gabriela Forstner. „Sie ist wirklich ein ganz armes Mädchen, das sich alles Glück der Erde verdient hat, auch wenn es in unseren Augen sehr begrenzt ist. Aber für ‘Paula‘ ist es schon ein grenzenloser Luxus, entscheiden zu können, wann sie etwas will und wann nicht.“ Die Boxer-Hündin, etwa drei Jahre alt und kastriert, war bereits in der „Krone Tierecke“ inseriert. Es gab sogar Interessenten, allerdings lebten diese in Wohnungen. „Das geht leider gar nicht, weil man sie nicht Gassi führen kann“, so Forstner, „wir suchen ein ruhiges Zuhause mit ausbruchssicherem Garten in ländlicher Umgebung, wo nichts von ihr verlangt wird und sie einfach so sein darf, wie sie ist. Keinesfalls wird sie in Zwinger- oder Kettenhaltung vergeben.“ Kinder und Katzen sollten nicht im gleichen Haushalt leben, mit größeren Rüden ist „Paula“ verträglich.