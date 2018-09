Betrüger schlagen Kapital aus Zug-Tragödie

Nach dem tragischen Zugunglück am Dienstag in Graz haben Betrüger via Telefon Kautionen für angebliche Verursacher in der Höhe von bis zu 70.000 Euro von Grazern verlangt. In den meisten Fällen fielen die Opfer nicht auf die Masche herein, doch eine 91-jährige Frau hatte den falschen Polizisten geglaubt. Sie übergab Unbekannten eine Goldmünzensammlung direkt an der Eingangstür.