Macht Smartphone-Nutzung Teenies depressiv?

Selbstverständlich ist es möglich, dass die sprachliche Entwicklung Ihrer Tochter plötzlich erhebliche Fortschritte macht. Doch um auf Nummer sicher zu gehen, empfehle ich eine Abklärung beim Kinderarzt, ob die Entwicklung altersgemäß ist und ob Ihr Kind z. B. gut hört. Schlechtes Hören kann zu Sprech-Problemen führen. Auch kann Ihnen eine Entwicklungsdiagnostik mehr Klarheit bringen. Therapie und/oder Logopädie können anschließend helfen, die Probleme in den Griff zu bekommen. Schwierigkeiten beim Sprechen können viele Ursachen haben. So werden sie beispielsweise von kleinen Störungen im Gehirn ausgelöst, aber auch durch Wahrnehmungsirritationen, motorischen oder emotionalen Problemen. Fakt ist, dass Sprachstörungen auch deswegen zunehmen, da in vielen Familien der Nachwuchs öfter vor dem Bildschirm sitzt, als dass miteinander geredet wird. Dabei sind Sprache und Sprachverständnis immens wichtig für jedes Lernen. Eine frühe und sorgfältige Abklärung kann auf jeden Fall helfen, späteren Schwierigkeiten vorzubeugen.