Job als Hilfe für die Seele

"Auch in der aktuellen Hochkonjunktur ist die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit psychischen Erkrankungen mit 14 Prozent und mehr etwa doppelt so oft von Arbeitslosigkeit betroffen wie andere Personen. In Österreich haben 25 Prozent der Männer und 50 Prozent der Frauen in Invaliditätspension eine psychische Erkrankung. Viel zu oft werden sie als erwerbsunfähig eingestuft“, betonte Psychiater und Psychotherapeut Dr. Günter Klug von pro mente Austria anlässlich des Tages der seelischen Gesundheit (8. Oktober).