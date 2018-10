Roboter „Keeko“ soll Nachwuchs erziehen

Die Kleinen können mit dieser Art der künstlichen Intelligenz Problemlösungsstrategien lernen, so die Forscher. In 600 Kindergärten wird „Keeko“ derzeit getestet und die Pädagogen sehen ihren elektronischen Gehilfen als großen Erfolg. Doch die Freude könnte bald ein Ende haben, denn das Gerät kostet rund 1280 Euro, was einem Monatsgehalt eines Kindergärtners entspricht. Ob „Keeko“ der zukünftige Erzieher ist, wird sich noch zeigen. Die Hersteller streben auf alle Fälle eine Expansion in Südostasien an.