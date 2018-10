Drei Kinder bei Auffahrunfall verletzt

Zuerst hatte am Sonntag gegen 11.26 Uhr eine 59-jährige Frau aus Liebenfels ihren Pkw von Feldkirchen kommend auf der Ossiacher Bundesstraße verkehrsbedingt anhalten müssen. Der nachfolgende Lenker, ein 19-Jähriger aus Landskron, hielt sein Fahrzeug ebenfalls an. Der 60-jährige Feldkirchner bemerkte mit seinem Klein-Lkw zu spät die beiden bereits stehenden Autos und fuhr dem Auto des 19-Jährigen hinten auf. Durch die Wucht des Anpralles wurde sein Auto gegen den Pkw der 59-jährigen Frau geschoben. Die Enkelkinder (4, 9 und 10 Jahre alt) des 60-Jährigen erlitten bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen und wurden von Angehörigen selbständig ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Lenker der Pkw musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.