Wegen Reh das Auto verrissen: Lenker verletzt

Das wird teuer. Nicht nur dass der 39-jährige Mann aus Wolfsberg nun den Schaden am Auto hat, er bekommt noch dazu Anzeigen wegen Alkoholisierung und Nichtmitführen des Führerscheins. Der Lenker war am Samstag gegen 20.40 Uhr auf der St. Michaeler Gemeindestraße von Wolfsberg in Richtung St. Michael unterwegs, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Der Lenker verriss sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen linksseitig neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv, der Führerschein konnte nicht abgenommen werden, da der Mann keinen mitführte.