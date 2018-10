Zum ersten Mal im 8er-BMW: So fühlt er sich an!

Steigen wir ein!

Die Optik im Innenraum wirkt elegant, im Detail ist aber noch Luft nach oben, wenn man kritisch hinschaut: Die Tasten unterhalb der Lüftungsdüsen wirken für die Fahrzeugklasse zu billig. Atmosphärisch ist das dennoch ein stimmiges Luxus-Coupé, auch wenn der Luxus in einem S-Klasse-Coupé sicher ausgeprägter ist. BMW sagt Sportwagen, fühlt er sich also eher so an? Eher nicht. Den Sportwagen spüre ich hier deutlich weniger als etwa in einem Mercedes-AMG GT. Aber das mag mit den Glas-Applikationen zu tun haben, die hier den Innenraum zieren, z.B. am Automatik-Wählhebel. Bling-Bling ist schlicht und ergreifend nicht sportlich.