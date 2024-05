Austria Klagenfurt gegen LASK – ab 14.30 Uhr LIVE

Der LASK will den 5:0-Kantersieg über Rapid bestätigen und sich endgültig zumindest Platz drei sichern. Beträgt der Vorsprung der Linzer nach der 30. Runde weiterhin sechs Punkte, ist ihnen der dritte Platz nicht mehr zu nehmen – sie werden in der Endabrechnung aufgrund der Abrundung bei der Punkteteilung in jedem Fall vor Hartberg gereiht. Die Athletiker stehen dann im Europa-League-Play-off und dürfen damit fix mit einer europäischen Gruppenphase planen. Grund genug also, im Auswärtsspiel alles in die Waagschale zu werfen.