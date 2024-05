Leichen in Mexiko gefunden: Vermisste Surfer?

Nie in Unterkunft angekommen

Seit dem 27. April wurden die australischen Brüder Jake und Callum Robinson sowie ihr Freund Jack Carter aus den USA in Mexiko nicht mehr gesehen. Sie hatten einen Urlaub in der Nähe der Küstenstadt Ensenada geplant. Laut der Mutter der Brüder kamen sie aber nie in der gebuchten Unterkunft an.