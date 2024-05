Sturm Graz gegen TSV Hartberg – ab 14.30 Uhr LIVE

Nach dem Cupsieg ist vor dem Meisterschaftsfinale: Sturm Graz geht mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf Titelverteidiger Red Bull Salzburg in die letzten drei Runden der Fußball-Bundesliga, am Sonntag ist der TSV Hartberg zu Gast in Graz. Gefeiert haben die „Blackys“ am Mittwoch nur auf Sparflamme, denn das zweite Double der Vereinsgeschichte ist nun das erklärte Ziel der Elf von Erfolgstrainer Christian Ilzer. „Wenn du in Österreich sagst, du willst das Double holen, dann ist das wie wenn Salzburg sagt, sie wollen die Champions League gewinnen“, erklärte Ilzer, wie hoch die heimischen Titeltrauben normalerweise hängen. Die Steirer sind in den vergangenen Jahren aber enorm gewachsen. „Wir haben das in den Köpfen manifestiert, dass sie daran glauben“, so der Erfolgstrainer über die mentale Arbeit mit seinen Spielern.