„Titanic“-Kapitän Bernard Hill (79) gestorben

In der Trilogie von Regisseur Peter Jackson war er in zwei Filmen zu sehen. Sowohl „Herr der Ringe“ als auch „Titanic“ wurden mit dem Oscar ausgezeichnet. Seinen Durchbruch hatte Hill, der 1944 in Manchester geboren wurde, Anfang der 1980er-Jahre mit seiner Rolle des Yosser Hughes in „Boys from the Blackstuff“. Anschließend folgten Auftritte im Film „Gandhi“ und in der BBC-Verfilmung von Hilary Mantels „Wolf Hall“.