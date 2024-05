Union Berlin gegen VfL Bochum – ab 15.30 Uhr LIVE

Brisant: Der Sieger des Duells kann nicht mehr direkt absteigen. Bei einer Kölner Heimniederlage am Vortag gegen Freiburg haben beide Klubs vor Anpfiff zumindest den Relegationsplatz sicher. Bochum feierte in der Hinrunde einen auch in der Höhe verdienten 3:0-Heimsieg gegen Union (xGoals: 3,5:1,0); für Union war es die erste Bundesliga-Niederlage unter Nenad Bjelica.