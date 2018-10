Rumänen baten betagte Dame um ein Glas Wasser

Immer wieder neue Tricks, vor allem bei älteren Menschen, haben Einschleichdiebe auf Lager. So baten ein Mann und eine Frau Samstagnachmittag eine 89-jährige vor ihrem Haus in Feistritz im Rosental sitzende Frau um ein Glas Wasser. Aufgrund ihrer Bewegungseinschränkung gewährte sie den beiden Personen Zutritt zum Haus. Zum Glück kam die Schwiegertochter der alten Dame vorbei und traf die beiden Personen auch schon im Schlafzimmer an. Nachdem sie die beiden aus dem Haus gewiesen hatte, verständigte sie die Polizei, die die beiden Rumänen ausfindig machen konnte. Sie wurden einvernommen und angezeigt.