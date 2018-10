Halbleiter-Boom beschert Samsung Rekordgewinne

Sinkende Chippreise gefährden Gewinne

„Fallende Halbleiterpreise werden Druck auf die Gewinne ausüben, während die Smartphone-Verkäufe nicht zufriedenstellend sein werden und weiterhin die Margen behindern“, sagte Analyst Song Myung Sup von HI Investments& Securities. Samsung hängt stark vom Chipgeschäft ab, mit dem der Konzern fast vier Fünftel seines Betriebsgewinns verdient. Experten rechnen vor allem im kommenden Jahr mit Auswirkungen der sinkenden Preise. Die Samsung-Aktie stieg an der Seouler Börse leicht, während der Gesamtmarkt im Minus lag.