Entspannung und Action in der Steiermark

Aber wer glaubt, dass in Bad Radkersburg nur Erholungssuchende älteren Semesters anzutreffen sind, der irrt gewaltig. Längst fühlen sich hier auch die kleinsten Gäste wohl. Schließlich wird ihnen einiges geboten. In der Parktherme samt fünf Hektar großer Parklandschaft gibt es neben einem großzügigen Kinderbecken samt Rutsche - im Innenbereich der Therme gibt es übrigens noch ein zweites Kinderbecken - und einem Spielplatz noch die ganzen Ferien lang einen Kids Coach, der - kostenlos - für die Unterhaltung der Kinder sorgt. Mit Katharina und ihrem Team wird gebastelt und gespielt oder auf Schnitzeljagd gegangen. Und es kann auch schon vorkommen, dass im 50 Meter Outdoor-Sportbecken für eine Kanufahrt auf der Mur geübt wird. „Puschel“ das Eichhörnchen und gleichzeitig das Maskottchen der Parktherme darf dabei natürlich nicht fehlen. So sind die Kinder bestens aufgehoben, während sich Mama und Papa ganz entspannt und in aller Ruhe eine wohltuende Massage gönnen oder in den Erwachsenenbereich der Therme entschwinden.