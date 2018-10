Wenn wir diesen Sonntag in unseren evangelischen Kirchen Erntedank feiern, ist das mehr als Brauchtum und Folklore. Das Erntedankfest ist eine Schule des Lebens aus Dankbarkeit. „So lasst uns nun allezeit das Lobopfer darbringen“, heißt es in der Bibel. Wir schmücken unsere Kirchen mit Obst und Gemüse in allen möglichen Farben und Formen, Gerüchen und Geschmäckern. So bunt, so schön, so reich! Lob und Dank strömen aus unseren Herzen, wenn wir diese Fülle sehen. An das freudige Danken schließt die Bibel eine Erinnerung: „Gutes zu tun und mit anderen zu teilen vergesst nicht; denn solche Opfer gefallen Gott.“ Nicht mit erhobenem Zeigefinger kommt diese Erinnerung daher, sondern eher beiläufig. Nach dem Motto: „Ach übrigens, nicht vergessen ...“ Teilen ist keine große Anstrengung, eher eine logische Folge. Wenn wir beschenkt werden, erfasst uns eine Welle der Dankbarkeit, und es drängt uns zum Teilen. Quasi automatisch. „Ich hab so viel bekommen, ich will etwas zurückgeben“, diesen Satz höre ich sehr oft.