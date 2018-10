Neue Risiken im Netz gefährden Finanzstabilität

Durchschnittliche Staatsschulden stark gestiegen

In vorab veröffentlichten Teilen seines Weltwirtschaftsausblicks und des Finanzstabilitätsberichts führte der IWF an, dass die durchschnittliche Staatsschulden-Quote in der Welt auf aktuell 52 Prozent gestiegen sei von 36 Prozent vor der Finanzkrise. Die Bilanzen der Zentralbanken, gerade in den Industrieländern, hätten sich wegen deren umfangreicher Anti-Krisen-Maßnahmen auf ein Vielfaches früherer Werte aufgebläht. Der Anteil der Schwellen- und Entwicklungsländer an der Weltwirtschaftsleistung wuchs auf rund 60 Prozent von 44 Prozent vor zehn Jahren. Die Gewichte hätten sich verschoben.