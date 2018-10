3er-BMW: Unser erster Eindruck vom neuen Münchner

Der BMW 3er ist vor allem in der Länge gewachsen. Mit 4,71 Meter misst er nun knapp acht Zentimeter mehr als der Vorgänger mit der internen Bezeichnung F30. Auch in der Breite (plus 1,6 Zentimeter) und beim Radstand (plus 4,1 Zentimeter) legt die Limousine zu. Damit gibt es im Innenraum endgültig keine Beschwerden mehr in puncto Platzverhältnisse.