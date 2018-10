54-Jährige überwies 28.000 Euro an Facebook-Gauner

Einem schweren Fall von Internetbetrug ist eine 54-jährige Frau aus dem Bezirk Bregenz aufgesessen. Sie überwies einem Facebook-Bekannten, der sich als britischer Soldat auf Kriegseinsatz in Syrien ausgegeben hatte, in mehreren Tranchen insgesamt 28.000 Euro. Damit wollte der Betrüger angeblich das Einsatzgebiet verlassen, teilte die Polizei am Dienstag mit.