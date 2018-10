Ein Jahr Haft für rumänischen „Robin Hood“

„Ich stehle doch nicht nur 45 Euro“

Nachdem der Mann in U-Haft ausgiebigst eine Landkarte studierte, gestand er nun auch Diebstähle, die er zuvor in Abrede gestellt hatte - aber er gab immer nur jene mit hoher Beute zu. „Ich stehle doch nicht nur 45 Euro.“ Auch in Hohenems und Dornbirn will der „Profi-Dieb“ zugeschlagen haben, obwohl diese Fakten gar nicht angeklagt waren.