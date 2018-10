Mit Moped in Kurve überholt und gegen Bus gekracht

Ausgerechnet am Beginn ener Kurve setzte ein 19-jähriger Innsbrucker in Vill in Tirol mit seinem Leichtmotorrad zum Überholen an. Und ausgerechnet ein Bus kam ihm bei diesem riskanten Vorgang exakt in diesem Moment entgegen. Der Tiroler wurde erheblich verletzt in die Klinik Innsbruck eingeliefert.