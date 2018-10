Doppelpack zum Saisonstart

Verschobene Realitätsebenen

Diese Strukturen seziert er mit den Mitteln des Theaters - weniger mit denen der Oper als vielmehr mit postdramatischen Formen aus der Freien Szene. Wenn Chormitglieder bei der Wiederholung des Intermezzo in „Cavalleria rusticana“ ein Mikrofon erobern, um ihre Befindlichkeiten loszuwerden, ist das eine davon. Auch der Einsatz von Videos, das Platzieren des hervorragenden Chors im Publikum und das Verschieben der Realitäten, besonders in der Theaterszene in „Pagliacci“, gehören dazu.