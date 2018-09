Biker gegen Windschutzscheibe geschleudert

Am Samstag kurz vor 19 Uhr fuhr eine 59-jährige Frau aus dem Bezirk Kitzbühel mit ihrem Auto auf der so genannten „Kleinseite“ in Kirchberg Richtung Gaisberg. In einer Linkskurve kam es plötzlich zu einer Kollision mit einem 42-jährigern Radfahrer aus Tschechien. Der Mountainbiker wurde gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen.