Frau vergewaltigt und tödliche Überdosis gesetzt

Insgesamt werden dem 42-Jährigen zehn Straftaten zur Last gelegt, die er von September 2015 bis Februar 2018 in Halberstadt im Bundesland Sachsen-Anhalt und anderen Orten begangen haben soll. Für ein Opfer endeten die Taten des Beschuldigten tödlich - so soll der Mediziner im Februar im Rahmen eines einvernehmlichen sexuellen Kontakts einer Frau heimlich eine tödliche Dosis Kokain verabreicht haben.