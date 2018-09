Welttierschutztag: Verwöhnen Sie Ihr Haustier

Zum 87. Mal feiern wir heute den Welttierschutztag. Dieser internationale Aktionstag wurde ins Leben gerufen, um auf das durch den Menschen verursachte Tierleid aufmerksam zu machen. Gewidmet wurde er dem Schutzpatron der Tiere, Franz von Assisi und findet daher an seinem Namenstag statt. Er sah das Tier als lebendiges Geschöpf Gottes und als Bruder des Menschen. Eine schöne Sichtweise, finden Sie nicht?



Besser hätte man unsere treuesten Begleiter vermutlich auch nicht beschreiben können. Denn ob man nun an Gott glaubt oder nicht, etwas Göttliches steckt zweifelsfrei in den Tieren. Sie geben uns alles. Nehmen uns wie wir sind. Und alles was sie wollen ist unsere Liebe. Wir sind sicher, die geben Sie Ihrem Schatz reichlich davon. Falls Sie ihm zusätzlich noch etwas Anderes schenken möchten, haben wir hier eine liebevoll ausgewählte Liste.