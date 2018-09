Google präsentiert neue Funktionen für seine Suche

Besser bedeutet in der Welt von Google: Nutzer sollen Antworten auf Fragen bekommen, die sie gar nicht gestellt haben - die sie aber trotzdem interessieren dürften. Möglich wird das mit künstlicher Intelligenz, lernenden Maschinen und einer ganzen Menge an Daten der jeweiligen Nutzer. So soll die Bildersuche künftig zum Beispiel fotografierte Objekte identifizieren können.