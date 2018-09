Beartooth: Der Sound gegen die Depression

Kein Diktator

Mit „Disease“ veröffentlicht die Red-Bull-Band dieser Tage ihr drittes Studioalbum und zeigt sich dabei so persönlich und offen wie nie zuvor. Wobei - der Terminus „Band“ würde in diesem Fall zu weit gehen, denn Frontmann Caleb Shomo ist Songwriter, Texter und Sprachrohr in einem. „Es sieht bei uns immer so aus, als wäre ich der ärgste Diktator, aber so ist es natürlich nicht“, lacht er im Gespräch mit der „Krone“, „jeder Aspekt von Beartooth ist unglaublich persönlich. Die Musik, das Cover, die Texte und jede einzelne Gitarrennote, die auf den Songs hörst. Ich habe wirklich übertrieben-krank hohe Standards, wie ich mich und meine Musik den Fans präsentieren will. So begann es mit der Band und so ist sie auch authentisch. Daran wird sich sicher nichts mehr ändern.“