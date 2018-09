Pralles afrikanisches Leben

„Tram 83“ ist der Name einer Bar, in der in Mujilas Roman das Leben brodelt. Also nimmt das Kapitel Bar auch einen zentralen Erzählstrang in der Ausstellung ein. Zahlreiche Gemälde berichten von Musik und Lebenslust, betonen aber auch schonungslos die Schattenseiten. So wie in den übrigen Bereichen - untertitelt in Straße, Heim, Stars, Spiritualität und Ausbeutung - wird hier ein Kongo gezeigt, in dem das Leben pulsiert, in dem der Himmel ganz nah bei der Hölle liegt, in dem Träume und Visionen Platz haben, aber auch Gewalt und Korruption. Vieles davon kennt man, manches nicht. Die Stars etwa beziehen sich hier nicht nur auf Größen aus Sport, Politik und Showbusiness, sondern auch auf die aufmüpfigen „Sapeurs“, die Dandys des Kongo, oder das ambitionierte Raumfahrprogramm von Präsident Mobutu in den 1970ern.