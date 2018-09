Landwirt wurde zum Lebensretter

Hannes H. ist ein 26-jähriger Landwirt aus dem Tiroler Unterland - am Freitag wurde er zum Lebensretter. „Ich war gerade mit Feldarbeiten beschäftigt, als mein Handy klingelte“, schildert der Unterländer im Gespräch mit der „Krone“. Am anderen Ende der Leitung sein Nachbar, der Kutscher - die Botschaft: Rund 500 Meter von ihm entfernt sei ein Unfall passiert - eine Kutsche sei samt Insassen in einen Bach gestürzt. „Wir sind sofort hingefahren und haben die Kutsche mit dem Radlader hochgehoben - das wäre mit menschlicher Kraft alleine niemals möglich gewesen“, erklärt der Bauer.