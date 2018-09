Alle 16 Verletzten nach Kutschenunfall stabil

Nach dem Unglück in Breitenbach (Bez. Kufstein) wurde die Frau noch in der Nacht in der Uniklinik Innsbruck operiert. Die Operation sei nach ersten Erkenntnissen erfolgreich verlaufen, sagte der Sprecher der Tirolkliniken am Samstagvormittag. Sie befinde sich nicht mehr in Lebensgefahr. Ein ebenfalls schwerstverletzter Urlauber habe bereits von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt werden können. Die übrigen Personen waren leicht verletzt in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert worden.