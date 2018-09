Rekordsommer beschert Tourismus sonnige Bilanz

Viele Urlauber aus Tirol! Was viele nicht wissen: Die Tiroler sind besonders häufige Tirol-Urlauber. Im Vergleich der Gäste aus Österreich gehen die meisten Nächtigungen (311.000) auf das Konto der Tiroler, gefolgt von den Wienern (300.000). Am wenigsten oft buchen Kärntner in Tirol.